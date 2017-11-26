Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Kitap Kafe’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada kütüphane bölümünü inceleyen Yıldırım, gençlerle sohbet etti.