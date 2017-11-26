Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Kitap Kafe’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada kütüphane bölümünü inceleyen Yıldırım, gençlerle sohbet etti.
Başbakan’dan sürpriz ziyaret
26.11.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesine ait Nevmekan adlı kitap kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kütüphane bölümünü inceleyen Başbakan Yıldırım, gençlerle sohbet etti.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Üsküdar Belediyesi,Nevmekan,
522728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522728.aspx
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