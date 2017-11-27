Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
27.11.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler : antalya,yağmur,hava durumu,
522967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522967.aspx
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