Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kentin batı kesimlerinde Anamur, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı'da, yarın öğle saatlerinden itibaren de kentin doğusunda Tarsus ve Çamlıyayla'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Adana'da da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.