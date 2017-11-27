Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kentin batı kesimlerinde Anamur, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı'da, yarın öğle saatlerinden itibaren de kentin doğusunda Tarsus ve Çamlıyayla'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Adana'da da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den Mersin ve Adana için yağmur uyarısı
27.11.2017 - 16:10 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Mersin için bu gece, Adana için de yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Etiketler : adana,mersin,yağmur,haberler,
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