Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan Edirne'de aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.



Yağmurdan korunmak için büyük güneşlik şemsiye kullanan iki vatandaş ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gece saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.

ANTALYA İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü de, Antalya’da devam eden yağışın, bu gece saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya’da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, merkez ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer’de gece saatlerine kadar çok kuvvetli olacağı, metrekareye 51- 75 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, doğu ilçeleri Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa’da ise yağışın 28 Kasım Salı günü akşam saatlerine kadar şiddetli devam edeceği, metrekareye 75 ile 100 kilogram arası yağış düşeceği vurgulandı. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği kaydedildi.