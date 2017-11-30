GESTAŞ Deniz Ulaşım Tur. Tic. A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gökçeada'dan 17:00, Kabatepe'den ise 19:00 seferlerimiz olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" denildi.
Gökçeada feribot seferine fırtına engeli
30.11.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
523788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523788.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER