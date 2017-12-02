Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, köylerde kimliksiz yapıların kaldırılması, yöresel mimari ile geleneksel köy hayatının birleştirilmesi ve halkın geçim imkânlarının iyileştirilmesine yönelik başlatılan “Köysel Dönüşüm” faaliyetlerine hız verdi. Proje kapsamında örnek köyler olan Kütahya Kureyşler ile Kahramanmaraş Gücüksu’daki çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olan yeni Kureyşler köyünde, köy meydanı, 3 adet tandırevi, pazar yeri, dükkânlar, köy camisi ve şadırvanı ile köy konağı da inşa edildi. Gücüksu köyünde ise 78 konut bitti. Anahtarlar yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Yaklaşık 16 milyon liraya mal olan projede yine yöreye özgü bina ve düzenlemeler yer aldı. Tüm binaların güneş enerjili, yalıtımlı ve çevre dostu olarak yapılmasını planlayan Bakanlık, yıl sonuna kadar yapımı öngörülen 4 bin konuttan yaklaşık 750’sinin hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyor. 2018 hedefi; köylerde bir milyar 71 milyon 599 bin lira proje bedelli 4 bin 500 yeni konut inşa etmek.