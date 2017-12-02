Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada'dan 10.00 ve Geyikli'den 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 