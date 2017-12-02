Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada'dan 10.00 ve Geyikli'den 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
02.12.2017 - 11:14 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : çanakkale,feribot,fırtına,haberler,
524279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524279.aspx
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