Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada'dan 10.00 ve Geyikli'den 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.