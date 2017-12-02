Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kışın ilk karı düştü. Yolların henüz ulaşılır olduğunu duyan ziyaretçiler, yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaştı. Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde gören yerli ve yabancı turistler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unuttu. Slovakya'da bir taşıma şirketinde müdür olarak çalışan ve tarihi yerleri gezmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Tomas Benedik, AA muhabirine, Nemrut Dağı'na çıkmak için yaklaşık iki saat karda yürümek zorunda kaldığını anlattı. Benedik, "Bu manzarayı gördüğümde tüm yorgunluğum gitti. Bu tarihi güzelliği görmek için gerekirse yüzlerce kilometre yürüyebilirim." dedi. İzmir'den Nemrut Dağı'na sadece fotoğraf çekmek için geldiğini belirten üniversite öğrencisi Hakan Polat ise defalarca buraya geldiğini ve asla bıkmadığını söyledi. Polat, kar altındaki Nemrut'un gizemli bir güzelliği olduğunu ifade etti. Öte yandan Nemrut Dağı Millî Parklar Müdürlüğü çalışanı Bilal Mente, bu yıl Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı 60 bini aşkın ziyaretçi geldiğini belirterek, "Hala gelmeye devam ediyorlar." diye konuştu.