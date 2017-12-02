Donanma Komutanlığına bağlı bir denizaltı İstanbul Boğazı’ndan geçti. Karadeniz’e doğru ilerlediği görülen denizaltıyı gören vatandaşlar ilgiyle denizaltının geçişini izledi.

Denizaltının geçişine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.