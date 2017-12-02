Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.Operasyonda 4 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği bildirildi.