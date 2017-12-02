Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.Operasyonda 4 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği bildirildi.
Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
02.12.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde 4'ü ölü 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde bir sığınakta gizlenen teröristlere yönelik güvenlik güçleri operasyon yaptı.Operasyonda 4 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Etiketler : Bingöl,terörist,
524368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524368.aspx
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