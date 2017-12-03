Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağcılar Başakşehir TEM bağlantı yolu Edirne istikameti üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PN 123 plakalı otomobil sürücüsü Bağcılar'dan Başakşehir istikametine giderken bir anda şerit değiştirdi. Bunun üzerine 79 E hat numaralı otobüs otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 vatandaş araç içerisinde sıkıştı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Yoldan geçen sürücülerin kazayı görerek ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bir çocuk, bir anne ve diğer 2 kişi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralı vatandaşlar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.