Edinilen bilgiye göre, Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce Samsun il merkezi ile Havza ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 13 kişiyi gözaltına almıştı. FETÖ'ye bağlı kurumlarda çalışanlar ile kamuda çalışıp ihraç olanlardan oluşan 6'sı kadın 13 kişi polisteki sorgularının ardından bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da ByLock operasyonu, 13 kişi adliyeye sevk edildi
05.12.2017 - 13:10 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler : samsun,bylock,fetö,haberler,
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