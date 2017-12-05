Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde bulunan zeytinliklerde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Afganistan ve 1 İran uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.