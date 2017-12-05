Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde bulunan zeytinliklerde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Afganistan ve 1 İran uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
Çanakkale’de 32 kaçak yakalandı
05.12.2017 - 14:29 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 32 mülteci yakalandı.
Etiketler : çanakkale,kaçak,haberler,mülteci,
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