Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt'ta bin 80 gram gri renkli cıva ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda A.S'nin 3 Aralık'ta şehirlerarası otobüs terminalinden il dışına gri cıva sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine görevli ekiplerce takibe alınan A.S, otobüse bineceği sırada durduruldu. A.S'nin üzerinde ve yanında bulunan çuval içerisinde yapılan aramada 5 litrelik turşu dolu bidon içerisinde gizlenmiş, ağzı kapalı ve bantlı kahverengi cam şişe içerisinde bin 80 gram ağırlığında gri renkli cıva ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

