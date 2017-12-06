Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda öğretmen S.K. (45), polis memuru İ.Ç. (45) ve A.T. (34) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 