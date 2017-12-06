Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanından Cibuti-Mogadişu seferini yapmak üzere saat 01.20’de 134 yolcusuyla havalanan TC-JHY kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkışının ardından yıldırım çarptı. Pilotun İstanbul’a dönme kararı vermesi üzerine havada 2 saat tur atan THY uçağı yeterli iniş ağırlığına geldikten sonra Atatürk Havalimanına inişini gerçekleştirdi. Yolcular, tahsis edilen bir başka uçakla saat 06.00’da Cibuti’ye hareket etti.