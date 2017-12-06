İstanbul Atatürk Havalimanından Cibuti-Mogadişu seferini yapmak üzere saat 01.20’de 134 yolcusuyla havalanan TC-JHY kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkışının ardından yıldırım çarptı. Pilotun İstanbul’a dönme kararı vermesi üzerine havada 2 saat tur atan THY uçağı yeterli iniş ağırlığına geldikten sonra Atatürk Havalimanına inişini gerçekleştirdi. Yolcular, tahsis edilen bir başka uçakla saat 06.00’da Cibuti’ye hareket etti.
THY uçağına yıldırım çarptı
06.12.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mogadişu seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, çarpan yıldırım nedeniyle Atatürk Havalimanına geri döndü.
Etiketler : Mogadişu seferi,THY uçağı,Atatürk Havalimanı,
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