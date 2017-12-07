Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Çelik (82) ve oğlu Ramazan Çelik’ten (61) komşuları iki gündür haber alamayınca akrabalarına haber verdi. Eve gelen Çelik ailesinin akrabası kapıyı açıp içeri girdiğinde aynı odada anne ve oğlunun hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini belirledi. İlk tespitlere göre anne ve oğlunun sobadan sızan gazdan dolayı zehirlendiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.