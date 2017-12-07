Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Dibekçi Ahmet Sokakta bir gecekondu da çıktı. Edinilen bilgilere göre, komşusunun yaktığı mangalın ateşi Hüseyin Perçem adlı kişinin gecekondusunun yanındaki brandayı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.