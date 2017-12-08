Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ümit D.(30) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ümit D. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
08.12.2017 - 19:30 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Etiketler : Samsun,silahlı saldırı,
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