Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ümit D.(30) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ümit D. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.