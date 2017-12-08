Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 44 parseldeki 41 bin 348 metrekarelik taşınmazın kendilerine ait olduğu iddiasıyla 68 kişiden oluşan Hacı Osman varisleri ellerindeki Osmanlı tapularıyla avukat Devrim Deniz aracılığıyla açtıkları davayı kazandı.

Zeytinlik araziden oluşan taşınmaz, veraset ilanının ardından ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Arazi, 736 bin liraya satıldı.Hacı Osman’ın 4. kuşak mirasçıları 68 kişi, 18 ay süren yasal sürecin tamamlanmasının ardından Milas'ta hisselerine düşen paraları almanın sevincini yaşadı.Bölgede emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Hacı Osman'ın varislerinden bazılarının mirasçı olduğunu dahi bilmediğini söyledi.