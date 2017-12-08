Bodrum ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 44 parseldeki 41  bin 348 metrekarelik taşınmazın kendilerine ait olduğu iddiasıyla 68 kişiden  oluşan Hacı Osman varisleri ellerindeki Osmanlı tapularıyla avukat Devrim Deniz  aracılığıyla açtıkları davayı kazandı.

Zeytinlik araziden oluşan taşınmaz, veraset ilanının ardından ihale  yoluyla satışa çıkarıldı. Arazi, 736 bin liraya satıldı.Hacı Osman’ın 4. kuşak mirasçıları 68 kişi, 18 ay süren yasal sürecin  tamamlanmasının ardından Milas'ta hisselerine düşen paraları almanın sevincini  yaşadı.Bölgede emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Hacı Osman'ın  varislerinden bazılarının mirasçı olduğunu dahi bilmediğini söyledi.