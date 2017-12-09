Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Kazada, özel harekât polislerine ait zırhılı araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.