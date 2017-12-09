Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Kazada, özel harekât polislerine ait zırhılı araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Erzincan'da polis aracı devrildi: 2 yaralı
09.12.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi'ne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
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