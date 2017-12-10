Selçuk Aksu'nun kullandığı 81 EP 848 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisindeki Hiciz rampasında yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Barış Çelik ve Şeyda Kahveci, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından dere yatağından sedyeyle ambulanslara taşınarak, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı
10.12.2017 - 03:30 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : düzce,kaza,trafik kazası,
526125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER