Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Aksu'nun kullandığı 81 EP 848 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisindeki Hiciz rampasında yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Barış Çelik ve Şeyda Kahveci, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından dere yatağından sedyeyle ambulanslara taşınarak, kentteki hastanelere kaldırıldı.