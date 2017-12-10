Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi nedeniyle yöre halkından yoğun talep görüyor.

Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşturulan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen kebap, görüntüsü ve lezzetiyle dikkati çekiyor. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi diyetisyeni Demet Taş, soğanın bol miktarda A, B, C vitamini, fosfor, iyot ve kükürt gibi faydalı maddeler içerdiğini söylüyor. Soğanın bu yönüyle doğal antibiyotik olduğuna işaret eden Taş, “Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Yapılan çalışmalar soğanın HDL (iyi huylu kolesterol) seviyesini de artırdığını göstermiştir. Kuru soğan ayrıca vücutta antibiyotik etkisi göstererek hastalıklara karşı korur. Soğan bedenin savunma sistemini güçlendirdiği için özellikle soğuk havalarda tüketilmesi önemlidir” diye konuştu.

Kentte 45 yıldan bu yana lokanta işleten Sakıp Çadır da “Gaziantepliler mevsime göre yöresel kebaplar tüketir. Kışın en çok soğan kebabı tercih edilir. Yazın da patlıcan kebabı Gazianteplinin vazgeçilmezi. Soğan antibiyotiktir. Kışın hastalıklara karşı korur. Gaziantepli fast food tüketmez. Yöresel yemeklerini yer. Soğan İslahiye’den olacak. Ege bölgesinin tatlı soğanı olmaz, acı olacak. Dışarıdan gelenler hayretle ‘Soğandan yemek olur mu?’ diyorlar. Yedikten sonra da vazgeçemiyorlar” ifadelerini kullandı. Murat Özdemir de Adana’dan geldiğini, ilk defa soğan kebabı yediğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Ekmekle değil hamurla yenir

Asırlardır Karaman ve Konya’da kışın gelmesiyle hemen her mutfakta pişirilen “Arabaşı çorbası” sofralardaki yerini almaya başladı. Arabaşı, un ve yağın kavrulması ile oluşturulan malzemenin tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan bir çorba. İç Anadolu’nun birçok kentinde soğuk kış gecelerinde bolca tüketilen çorba, ekmek yerine özel yapılan hamuruyla servis ediliyor. Genellikle akşam yemeğinden birkaç saat sonra, eve davet edilen misafirlerle içilen Arabaşı, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile oluyor, derin sohbetlere eşlik ediyor. Oldukça acı olan, tavşan, tavuk veya hindi etinden yapılan çorba, besin değeri yüksek gıda olarak da biliniyor. Karaman Fırıncılar, Lokantacılar, Pastacılar ve Gıda Üreten İşyerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, Havanın soğumasıyla hemen her mutfakta bu çorbanın yapıldığını belirterek şöyle dedi: Acı ve tavuk suyundan olduğu için oldukça faydalıdır. İçimizi ısıtır. Nezle ve gribin bir numaralı düşmanıdır. Vücudun hastalıklara karşı bağışıklığını arttırır. Ekmekle değil hamurla yenir.