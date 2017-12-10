Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yağmur bulutlarıyla hava bir anda karardı. Kara bulutlar İstanbul'un etrafını sararken sağanak yağış etkili oldu. Lodos ve yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

HAVA BİR ANDA KARARDI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bulutların etkisiyle bir anda kararan gökyüzü, sokakları gece karanlığına bürüdü. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un bir çok noktasına etkili olan yağış,yollarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE DEV DALGALAR OLUŞTU

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle vapurlar denizde seyir etmekte zorlanırken, metrelerce yükselen dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

VAPURLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımındaki vapurlara ve yolculara zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin de kısaldığı denizde, vapurlar güçlükle ilerledi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar ise adeta kıyıları dövdü. Metrelerce yükselen dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

İDO VE BUDO SEFERLERİNDE İPTALLER VAR

İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.