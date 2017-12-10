Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ölmez yönetimindeki 06 HZB 56 plakalı otomobil, Ani Örenyeri'ne ulaşımı sağlayan karayolunun Çiftlikler bölgesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra Tevrat, Ali, Remzi ve Birsel Ölmez yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi hastanelerine kaldırıldı.