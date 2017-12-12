Ağır yaralanan Yeniceli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç öğretmenin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.
Yolda yürüyen öğretmenin başına beton düştü
12.12.2017 - 06:45 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlik yapan Gökhan Yeniceli, Malkara 14 Kasım Caddesi üzerinde yürüyüş yaptığı sırada, metruk bir binadan kopan beton parçası başına düştü.
Etiketler : tekirdağ,kapaklı,
526699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526699.aspx
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