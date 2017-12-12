Akşam saatlerinde Protokol Yolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyreden otomobil, herkesi şaşırttı. Otomobilin bagajında taşınan köpeğin hava alabilmesi için stop lambasının söküldüğü görüldü. Buradan kafasını dışarı çıkaran köpekse, etrafı izleyerek yolculuk yaptı.