Akşam saatlerinde Protokol Yolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyreden otomobil, herkesi şaşırttı. Otomobilin bagajında taşınan köpeğin hava alabilmesi için stop lambasının söküldüğü görüldü. Buradan kafasını dışarı çıkaran köpekse, etrafı izleyerek yolculuk yaptı.
Ankara'da şaşkına çeviren görüntü!
12.12.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da bir otomobilin bagajından kafasını çıkaran köpek, görenleri hayrete düşürdü.
Etiketler : ankara,haberler,otomobil,köpek,
526804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526804.aspx
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