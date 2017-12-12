Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kestel, Görükle ve Emek’i birbirine bağlayan toplam 39 kilometrelik raylı sistem ağı ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, gerek fiyat indirimi, gerekse pik saatlere konulan ek seferlerle her geçen gün daha da tercih edilen ulaşım aracı oldu. Hafta içi ve hafta sonları farklılık göstermekle birlikte günlük ortalama 260 bin kişinin kullandığı Bursaray, özellikle Bursa’da oynanan derbi maçlarda yolcu rekoru kırdı. Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda Bursaspor - Beşiktaş karşılaşmasının oynandığı 15 Mayıs 2017 günü 274 bin 354 kişi taşıyarak bir rekora imza atan Bursaray, geçen cuma günü oynanan Fenerbahçe maçında da yeni bir rekor kırdı. Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında 38 bin 108 biletli seyirci ile tribünde rekor kırılırken, karşılaşmanın oynandığı 8 Aralık Cuma günü Bursaray, 293 bin 846 yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attı.



Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatı ile raylı sistemle ulaşımın daha cazip hale getirilmesine yönelik adımlar da bir bir atılıyor. Hatırlanacağı üzere raylı sistemle toplu taşıma ücretlerinde yüzde 10-17 arasında indirime gidilirken, özellikle yoğunluğun en fazla olduğu hafta içi 07.00 - 09.00 saatleri arasında üniversite istikametine 3 ek sefer konmuştu. Gökdere ve Kültürpark istasyonlarından yolcu alarak üniversite hattına dahil olan ek seferlerle bu güzergâhtaki yoğunlukta azalma gözlenmeye başladı. Akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar da hızla sürüyor.