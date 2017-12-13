Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD’den yapılan açıklamada, "Kayaş-Çetinkaya arasındaki demiryolu hattına elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında; 18 Aralık 2017 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Kayseri il sınırları içerisindeki Boğazköprü-Keykubat ve Kayseri-Gömeç istasyonları arasındaki demiryolu hattına 27500 volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" denildi.