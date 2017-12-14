Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taner T. (30) idaresindeki 58 NS 761 plakalı tır ilçe girişinde freni boşalıp trafik ışıklarında duramayarak önünde bulunan Mehmet Ali G. yönetimindeki 42 ETP 33 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Ali G. yönetimindeki tırda önünde bulunan Erdal T. yönetimindeki 06 YAZ 97 plakalı tankere çarptı. Kaza sonrası Erdal T. yaralanırken yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralı Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası Sivas Kayseri karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken kazaya karışan tırlar ve tanker uzun uğraşlar sonucu yoldan kaldırıldı. Tır sürücüsü Taner T. kazayı anlatarak,"Frenler boşaldı. Arkadan geliyordum arabayı zapt edemedim. Karşıya geçsem karşıdakine vuracaktım, şurada minibüs vardı mecburen direksiyonu sağa kırdım" dedi.