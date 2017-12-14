Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Haziran'da kaybolan Soner Kızılırmak ve 18 Ekim'de kaybolan Murat Uğur Pınarbaş adlı şahısların F.B. isimli şahıs tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine polis ekipleri köpeklerle çalışmalara başlattı. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan F.B. ve arkadaşları M.K. ve R.Ç., emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.B., adli kontrol şartı ile M.K. ve R.Ç. ise sorgularının arından savcılıktan serbest bırakıldı. Baklan Kuyucak Mahallesi sınırlarında kalan Çayırboğazı-İkiztepe Deresi mevki ile Dazlak Tepe mevki arasında yer alan yaklaşık 5 kilometre karelik ormanlık alanda Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığı, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.