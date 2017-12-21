Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çay nasıl demlenir, kar suyuyla çay tarifi, en iyi çay nasıl olur, iyi çay için ne yapmalı sorularının cevaplarını bulabileceğiniz haberimizde en dikkat çeken nokta kar suyuyla çay demleme. Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "En İyi Çay Demleme Yarışması"nda birinci seçilen Aytül Turan, Çamlıhemşin ilçesinin karla kaplı Çat Vadisi’nde, çayı en iyi şekilde demlemenin püf noktalarını anlattı. İşte en iyi çay nasıl demlenir sorusunun cevabı...

ÇAY NASIL DEMLENİR?

En iyi çayı demlemenin sırrını anlatan Aytül Turan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen demlikte demlenmesi önerisinde bulunarak, "4 kişilik çay demleme için 4 küçük çay bardağı suyu üst demliğe dökeriz. Buna 1 küçük bardak dolusu kuru çay ilave ederiz. 15-20 dakika süre ile demlemeye bırakırız. Burada önemli nokta sıcak suyun üzerine kuru çayı koymaktır. Çayı koyup üzerine su koyarsak çayın haşlanmasını sağlarız ve istediğimiz tat ve aromayı alamayız. Çay demleme süresince demliğin ucu tıkanırsa çayın aroma kıvamı içerisinde kalır. İyi çay için temiz su kullanılmalı. Isıtılmış ve bekletilmiş su kullanılmamalı. Hafif dinlenmiş su kullanılması iyi olur. Çayı demlerken biraz da sevgi katmak gerekir" dedi.

"KAR SUYUYLA ÇAY DEMLEYİN"

Erittiği kar suyuyla da çay demlediğini ifade eden Turan, karın eritilmesiyle elde edilen, minerali az, saf su ile demlenen çayın moleküllerinin suya iyi karıştığını ve çayın daha leziz olduğunu belirtti. Turan "Yerleşim alanı dışındaki kar, çok temiz. Bu karı erittiğimizde enfes bir çay demleyebiliriz. Tadının ve aromasının en güzel şekilde alınabilmesi için çay porselen demlikte demlenmeli" dedi.

EN İYİ ÇAY NASIL OLUR?

- 4 kişilik çay demlemek için 4 küçük çay bardağı suyu üst demliğe dökün.

- Buna 1 küçük bardak dolusu kuru çay ilave edin.

- 20 dakika demlemeye bırakın.

- Önemli nokta sıcak suyun üzerine kuru çay konulmalıdır. Çayın üzerine su koyarsanız haşlarsınız. İstediğimiz tat ve aromayı alamazsınız.

- Çay demleme süresince demliğin ucunu tıkayın. Bu sayede aroma kıvamı içerisinde kalır.

- İyi çay için temiz su kullanın. Isıtılmış su kullanmayın.