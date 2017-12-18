Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta Özkanlar Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 54 AC 744 plakalı sebze yüklü kamyon, şehir merkezi yönünden otogar istikametine seyir halindeyken yüksekliği 4.50 metre olan alt geçitten geçmek istedi. Araç alt geçidin çıkışında sıkışınca İstanbul Caddesi trafiğe kapandı. Akşam saatlerine denk gelen olay trafiğin aksamasına neden olurken, durum polise haber verildi. Alt geçide gelen trafik ekipleri, ileri-geri manevra yaparak sürücü ile kamyonu kurtarmak için uğraş verdiler. Çabalar sonuçsuz kalınca sürücü kamyonun lastiklerinin havasını indirdi. Araç sıkıştığı yerden kurtarılırken, yaklaşık 1 saat boyunca devam eden kurtarma çalışmaları nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Polis kent trafiğini felç eden kamyon sürücüsüne üç ayrı maddeden cezai işlem uyguladı. Sürücü daha sonra aracıyla yoluna devam etti.



