Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçılık yapan Yasin Sevinç, yaklaşık 6 ay önce misafirliğe gittiği bir köyde, ağaçların arasında ölmüş annelerinin yanında iki yavru sincap gördü.

Sincapları çalıştığı balıkçılar çarşısına getirerek süt, fındık ve fıstıkla besleyen Sevinç ile "Haydar" ve "Meral" adını verdiği hayvanlar arasında keyifli bir dostluk başladı.

Çarşıya gelen müşteriler ve esnaf da sincapları besleyerek fotoğraflarını çekiyor.

"Yazın doğaya bırakacağım"

Sevinç, AA muhabirine, sincapları bir ağacın kök kısmında bularak çıkardığını söyledi. Yavru sincapları biberon yardımıyla süt vererek beslediğini anlatan Sevinç, "Sincaplar dükkanıma gelen müşterilerin ve esnafın ilgi odağı oldu. Müşteriler önce 'Bu fare mi?' diye soruyorlar sonra fındık, ceviz ve benzer yiyeceklerle besliyorlar. Esnaf çok seviyor ama yazın tekrar köye giderek onları doğaya bırakacağım." dedi.

Esnaf Hasret Bulut ise çarşıda boş zamanlarında sincapları beslediğini ve onlarla zaman geçirdiğini anlatarak "Kış mevsiminde sağ olsun kardeşimiz sincapları soğukta bırakmayarak besliyor ama yazın doğaya bırakacak." diye konuştu.

Balıkçıyla sincapların dostluğunu görenler şaşırıyor

Balık almaya gelenlerden Davut Çetinkaya da sincapları ilk gördüğünde şaşırdığını ve fare zannettiğini belirterek sincaplar ile Sevinç arasında çok güzel bir dostluk oluştuğunu gördüğünü aktardı.

Müşterilerden Hasan Fahri Tan ise daha önce maymun, kuş ve balık besleyenleri gördüğünü ancak sincap besleyen biriyle ilk kez karşılaştığını dile getirdi.

Dükkana ilk girdiğinde önce sincapları fark etmediğini dile getiren Tan, "Sonra onları görünce çok şaşırdım. Sincap ile balıkçı kardeşimiz arasındaki bağ gayet güzel. Balık alışverişini bırakıp sincaplar ile balıkçı kardeşimizin oluşturduğu güzel görüntüyü telefon ile fotoğrafladım." dedi.

İki yıl önce bitkin halde bulduğu "Haydar" ismini verdiği sincabı da kışın besleyen Sevinç, havaların ısınmasıyla sincabı tekrar doğaya bırakmıştı.