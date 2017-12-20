Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki LNG sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü ‘LNG Bonny II’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankere güvenlik için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-4’v e 'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti. Tankerin geçişi sırasında güvenlik sebebiyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.