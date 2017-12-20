Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmeydan Kavşağı'nda Memduh Çam (54) iradesindeki 31 UZ 616 plakalı otomobil ile Mahmut Kılıç kontrolündeki 31 S 2006 plakalı okul servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile okul servisinde bulunan Gökmeydan Ortaokulu öğrencileri Ahmet Arda Yıldız (11), Fevzi Turanç (12) ve Nilya Kara (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.