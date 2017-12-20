Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi giriş kısmı civarındaki olayda, ip cambazı gibi tellerin üzerine yatarak çalışan işçi, uzun süre kaldı. Çevredekiler ise görevlinin bu çalışmasını korku dolu dakikalarla izledi. Yürekleri ağızlara getiren anlar saniye saniye görüntülendi.