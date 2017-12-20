Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi giriş kısmı civarındaki olayda, ip cambazı gibi tellerin üzerine yatarak çalışan işçi, uzun süre kaldı. Çevredekiler ise görevlinin bu çalışmasını korku dolu dakikalarla izledi. Yürekleri ağızlara getiren anlar saniye saniye görüntülendi.
Yüksek gerilim hattında çalışma yapan işçi yürekleri ağızlara getirdi
20.12.2017 - 21:22 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de yüksek gerilim hattı üzerindeki tellerde çalışma yapan bir işçi yürekleri ağızlara getirdi.
Etiketler : osmaniye,yüksek gerilim hattı,
529324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529324.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER