Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametinde gitmekte olan Semih T. idaresindeki çimento yüklü 78 US 8292 plakalı tanker, önünde seyir halinde olan Abdullah Ö. idaresindeki 34 ZBF 21 plakalı vince arkadan çarparak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada silobaz maddesi yüklü tankerin sürücüsü Semih T. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tem otoyolunda trafik iki şeritten verildi. Araçların yoldan çekilmesi ile yol tamamen trafiğe açıldı.