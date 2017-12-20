Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı ve hasta olan 59 yaşındaki Halil Örk’ün bakımı için gelen evde bakım hizmet görevlileri, kapıyı çaldıklarında açan olmayınca komşularına sordu. Komşuları da Örk’ü 3-4 gündür görmediklerini söyleyince sağlık görevlileri camdan baktıklarında şahsın yerde yattığını gördü. Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girince Örk’ün öldüğünü tespit etti. Yaklaşık 1-2 gün önce hayatını kaybettiği anlaşılan Halil Örk’ün cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahalle Muhtarı Nurettin Küçüktuzsuz, “Rahmetli Halil amca resmi kayıtlara göre Bahçelievler Mahallesinde ikamet ediyor görünmekte fakat sürekli olarak bizim mahallede bu eski evde durmakta idi. Birkaç gün önce Muhtarlık olarak yalnız ve hasta olduğu için Kaymakamlık Evde Bakım hizmetlerine kayıt ettirmiştim. Bugün evde bakım hizmet görevlileri geldiklerinde kapıyı çalmışlar fakat açan olmamış. Sağlık görevlileri camdan içeri baktıklarında Halil Örk’ün yattığını görmüşler. 112 sağlık ekipleri olayı emniyet güçlerine bildirmişler” dedi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.