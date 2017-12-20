Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğlen saatlerinde Taşyaka Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yusuf Saçım, DSİ'ye ait kanalın üzerindeki ahşap köprüden ayağı kayıp, suya düştü. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Saçım, bir köprü mazgalına takılarak durabildi. Saçım, suya atlayan çevrede sakinleri ve bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Saçım'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Saçım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Talihsiz adımın cesedi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a götürüldü.



Öte yandan milletin merakı da fotoğraflara böyle yansımıştı...