Olay, dün öğlen saatlerinde Taşyaka Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yusuf Saçım, DSİ'ye ait kanalın üzerindeki ahşap köprüden ayağı kayıp, suya düştü. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Saçım, bir köprü mazgalına takılarak durabildi. Saçım, suya atlayan çevrede sakinleri ve bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Saçım'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Saçım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Talihsiz adımın cesedi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a götürüldü.
Öte yandan milletin merakı da fotoğraflara böyle yansımıştı...
Sulama kanalına düşen yaşlı adam öldü
20.12.2017 - 21:52 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, köprüden sulama kanalına düşen 52 yaşındaki Yusuf Saçım, hayatını kaybetti.
Olay, dün öğlen saatlerinde Taşyaka Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yusuf Saçım, DSİ'ye ait kanalın üzerindeki ahşap köprüden ayağı kayıp, suya düştü. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Saçım, bir köprü mazgalına takılarak durabildi. Saçım, suya atlayan çevrede sakinleri ve bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Saçım'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Saçım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Talihsiz adımın cesedi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a götürüldü.
Etiketler : Muğla,Fethiye,sulama kanalı,
529333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529333.aspx
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