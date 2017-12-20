Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Bahçelievler ve Gündoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen M.C, Ü.B. ve Ç.K'yi üzerlerinde bulunan bir miktar uyuşturucuyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. ve Ü.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.