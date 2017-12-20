Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova'da bir otomobilde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Süleyman Güngör idaresindeki 34 FB 8005 plakalı otomobilde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yalova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.