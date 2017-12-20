Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Aydın-Söke karayolunda bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü D.Ö. hakkında Bingöl Solhan Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Söke İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Aydın'da terör operasyonu
20.12.2017 - 22:11 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Etiketler : aydın,terör,operasyon,haberler,
529337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529337.aspx
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