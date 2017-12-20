Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Aydın-Söke karayolunda bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü D.Ö. hakkında Bingöl Solhan Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Söke İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.