Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel medyadaki habere göre, ülkenin güneyinde Bangalore kentinde yaşayan damat Prashant Sharma ve gelin Niti Shree davetlilerden düğün hediyesi olarak Bitcoin istedi. Çiftin isteği üzerine düğün törenine gelen 200 davetliden 185'i gelinle damada 100 bin rupi (6 bin TL) değerinde Bitcoin hediye etti, 15 davetli ise geleneksel hediyeler getirdi. Sharma, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz için teknoloji ile düğün hediyesini bir araya getirmek istedik. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız da bu düşüncemizi anlayışla karşıladı." ifadesini kullandı. İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor. Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.





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