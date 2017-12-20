Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 306. Sokak'ta meydana gelen olayda, şoför olarak çalışan ve şehir dışından eve döndüğünde eşinin ve torununun yerde hareketsiz yattığını gören A.T. durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri İ.T. (10) ile babaannesi F.T.’nin (50) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Cesetleri morga kaldırılan babaanne ve torunun ölüm haberi sevenlerini üzerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden İ.T'nin annesinin şehir dışında hemşire olarak görev yaptığı ve uzun süredir dedesi ve babaannesi ile yaşadığı öğrenildi.