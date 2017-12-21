Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında makam otomobiliyle yoldan geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bir süre bekleyerek kurtarma çalışmasını takip etti. Sıkıştığı otomobilden bir anda çıkan kedi bu kez Salman'ın makam otomobilinin motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri daha sonra Vefa Salman'ın aracına giren kediyi bulunduğu yerden çıkararak Yalova Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü. Başkan Salman, daha sonra olayı sosyal medya hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Sessiz can dostumuzun, sessiz çığlıklarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personeli ile birlikte yardım eli uzattık. Bir hemşehrimizin aracının kaputuna sıkışan yavru kedimiz için seferber olarak, el birliği ile ona bir zarar gelmeden motordan çıkardık. Ancak bu sefer minik dostumuz korku ve panikle makam aracının altına kaçtı. Aynı dikkat ve özveri ile çalışan ekiplerimiz yavru kedimizi çıkartarak, bakıma aldı."