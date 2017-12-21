Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.30 sıralarından Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kent merkezinden Asma istikametine gitmekte olan 32 yaşındaki A.D. idaresindeki otomobil, Bülent Ecevit Bulvarındaki çevre yolundan karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Yaşar Doruk çarptı. Çarpma sonucu metrelerce yerde sürüklenen Doruk’u gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ve 155 ekiplerine bildirdi.

Yaşar Doruk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Yaşar Doruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis kameralardan tespit etti

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü kazayla ilgili yapılan açıklamada, “17.30 sıralarında AVM karşı tarafından ikinci makas kavşağı istikametine seyir halindeki bilinmeyen bir aracın Makina İkmal Merkez atölyesi karşısına geldiğinde karşıya geçmekte olan 1935 doğumlu Yaşar Doruk’a çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, Yaralı Tıp Fakültesi hastanesinde saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetmiştir. Ölümlü Trafik kazasına sebebiyet veren; A.D. (32) isimli şahıs ve kullandığı araç; Kent Güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kapsamında Bölgede yer alan Bütün kameralar incelenmiş, yaklaşık 180 dakika sonra, kameralardan tespit edilip yapılan çalışma sonucunda yakalanmıştır” denildi.