Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 02.00 sıralarında Fatih Çarşamba Atikali Mahallesi Küçük Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sokak üzerindeki 3 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra yangının büyümesi sonucu daire alev alev yanmaya başladı. Binadan alevlerin çıktığını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beşiktaş ve Bayrampaşa İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların yanlış park yapması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu olay yerine varan ekipler, alev alev yanan binaya içeriden ve dışarıdan müdahale etmeye başladı. Çalışmalar sonucu alevli yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına geçti.

Bina alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Binadaki yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli, sokağa döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri, sokaklara şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da korkulu gözlerle çalışmaları izledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalleli rahat bir nefes aldı.

7 kez yangın çıkartıldığı iddiası

Öte yandan yangın nedeniyle bazı vatandaşlar da durumu tepki gösterdi. Yangın çıkan dairede 45 yaşlarındaki zihinsel engelli Ali Rıza B.’nin yaşadığını söyleyen vatandaşlar, şahsın binada 7 kez yangın çıkarttığını iddia etti. Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Bina 1 ay içerisinde benim bildiğim 4. kez yakıldı. Sabah saatlerinde evine tekrar yaktı ama itfaiye ekipler erkenden müdahale etti. Evde bir kişi yaşıyor, hastaneye gidip geliyor kendisi zihinsel engellidir. Şu anda içeride diyorlar. Evi kendi yakıyor. Aklı yerinde değil. Çok vukuatı var. Aracını parçalamaya kalkıştı. Hala önlem alınmadı” dedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir de talihsiz bir olay yaşandı. İtfaiye aracının üzerindeki kamera ile çekim yapan itfaiye çalışanı, hortumun patlaması üzerine baştan aşağıya ıslandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.