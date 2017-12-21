Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi İtfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru Ö.Ö. idaresindeki 23 BD 831 plakalı araca bir minibüs çarparak 10 metre sürükledi. Çarpan minibüs daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kazada hafif ticari aracın hava yastıklarının açılması olası bir faciayı önledi. Öte yandan kazaya karışıp kaçan diğer araç sürücüsünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.