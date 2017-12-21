Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin duruşma dün görüldü. Anadolu 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar kamyon şoförü Mümin K., İbrahim Ruhi K., Saffet A., Zafer K., Teyfur B., Kamil Celal Y. ve Ergun A. katıldı. Kazada hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve babası Berdan Dere duruşmaya katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan kamyon şoförü Mümin K., olay günü boş vaziyette geri geri yük alacağı alana doğru gittiğini söyleyerek, “Aracımın geri vites ışığı ve geri geldiğime ilişkin ikaz sesi de vardı. Bu tür işlemleri yaparken yanımızda gözcüler bulunur, bize talimat verirler” diyen Mümin K, “Ancak kazanın olduğu anda bu işle görevlendirilen kişi benimle birlikte değildi” şeklinde konuştu.

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Nesrin Aslan, “Ömrüm yettiği sürece sorumluların hesap vermesi için elimden geleni yapacağım” dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstaç AŞ’nin yetkili ortağı Ruhi K., şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur B., şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer K., İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet A., kontrol elemanı Ergun A., Kamil Cemal Y. ile kamyon şoförü Mümin K.’nın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.